В пятницу Новосибирским областным судом признан виновным в убийствах и других преступлениях Анатолия Радченко (Челентано), входивший в организованное преступное сообщество Александра Трунова.

В пятницу Новосибирским областным судом признан виновным в убийствах и других преступлениях Анатолий Радченко (Челентано), входивший в организованное преступное сообщество Александра Трунова, передает "Интерфакс".Он приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1 миллион рублей. Радченко обвиняется по девяти статьям УК РФ.По данным суда, Радченко вошел в состав ОПС Трунова в 1992 году, став бригадиром киллеров. Его банда занималась убийством и нападением на неугодных преступному сообществу лиц, противодействием правоохранительным органам и другим преступным группировкам.Свою вину Радченко не признал, хотя и не отрицал знакомство с людьми, которых следствие считает участниками ОПС. Радченко назвал приговор "бредом", заявив, что намерен его обжаловать.По словам адвоката Радченко, доказательствам невиновности фигуранта, представленным защитой, суд фактически оценки не дал.Радченко удалось скрыться в 2009 году, когда были задержаны другие участники ОПС Трунова. Его разыскивала полиция и Интерпол, а в феврале 2014 года был задержан спецслужбами Австрийской Республики с поддельным паспортом на имя гражданина Чехии. Из Австрии в РФ он был экстрадирован в Россию в августе 2015 года.