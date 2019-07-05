Татьяна Брухунова вновь вызвала на себя огонь критики – на сей раз своим нарядом. Подписчики микроблога помощницы Евгения Петросяна вступили с ней в диспут о моде и вкусах.

Татьяна Брухунова вновь вызвала на себя огонь критики – насей раз своим нарядом. Подписчики микроблога помощницы Евгения Петросяна вступилис ней в диспут о моде и вкусах.Татьяну Брухунову пользователи уже не раз критиковали -обсуждали ее очки и даже черты лица. На сей раз помощница Евгения Петросянасама подбросила подписчикам повод для шуток.30-летняя помощница юмориста опубликовала в Instagram снимок, которыйочень не понравился поклонникам. Татьяна Брухунова – в цветастой объемной кофте,широких укороченных джинсах и лоферах с меховыми помпонами.В подписи к фотографии пожаловалась на отсутствиесолнца – и призналась, что любит многослойные образы. Однако сочувствия уфолловеров помощница Петросяна не нашла."Это для кого ж такое диво так нарядилось?", -задались вопросом комментаторы. Некоторые высказались короче и более жестко:"Чучело".Хозяйка блога не промолчала и призвала злопыхателей кответу. предложила им показать свои фотографии – чтобы она тожемогла оценить из стиль в одежде и вдоволь покритиковать. Помощница Петросянасчитает, что так будет справедливо, передает