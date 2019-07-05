Татьяна Брухунова вновь вызвала на себя огонь критики – на
сей раз своим нарядом. Подписчики микроблога помощницы Евгения Петросяна вступили
с ней в диспут о моде и вкусах.
Татьяна Брухунова вновь вызвала на себя огонь критики – на
сей раз своим нарядом. Подписчики микроблога помощницы Евгения Петросяна вступили
с ней в диспут о моде и вкусах.
Татьяну Брухунову пользователи уже не раз критиковали -
обсуждали ее очки и даже черты лица. На сей раз помощница Евгения Петросяна
сама подбросила подписчикам повод для шуток.
30-летняя помощница юмориста опубликовала в Instagram снимок, который
очень не понравился поклонникам. Татьяна Брухунова – в цветастой объемной кофте,
широких укороченных джинсах и лоферах с меховыми помпонами.
В подписи к фотографии пожаловалась на отсутствие
солнца – и призналась, что любит многослойные образы. Однако сочувствия у
фолловеров помощница Петросяна не нашла.
"Это для кого ж такое диво так нарядилось?", -
задались вопросом комментаторы. Некоторые высказались короче и более жестко:
"Чучело".
Хозяйка блога не промолчала и призвала злопыхателей к
ответу. предложила им показать свои фотографии – чтобы она тоже
могла оценить из стиль в одежде и вдоволь покритиковать. Помощница Петросяна
считает, что так будет справедливо, передает