Инспекторы провели беседы на тему соблюдения правил дорожного движения в летний период.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району встретились с ребятами, отдыхающими в лагерях дневного пребывания на базе СОШ №2 и Горкинской СОШ.В рамках Дня дорожной безопасности Госавтоинспекторы напомнили подросткам о ключевых правилах дорожного движения и необходимости их соблюдения, внимательности при переходе через проезжую часть.Особое внимание уделили теме использования световозвращающих элементов в темное время суток. Ребята поинтересовались у полицейских, какие разновидности светововзвращающих элементов существуют сегодня и как правильно их носить.Также в ходе встреч автоинспекторы разъяснили особенности ПДД для велосипедистов и скутеристов, напомнив об ответственности за управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения в случаях, когда таковое необходимо.