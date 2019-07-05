Выплат пенсий лишились более 100 тысяч россиян. Главной причиной отказа, с которым столкнулись граждане, называют потерю данных о трудовом стаже.

Выплат пенсий лишились более 100 тысяч россиян. Главной причинойотказа, с которым столкнулись граждане, называют потерю данных о трудовом стаже.Число россиян, которым отказано в выплате пенсий, растет. Основнаяпричина – Пенсионный фонд не засчитал им трудовой стаж. В 2018 году таких"отказников" было 170 тысяч человек. А годом раньше лишившихсяпенсионных выплат насчитали 125 тысяч.В самом фонде отказ в выплате пенсий объясняют неофициальнымтрудоустройством некоторых граждан – ведь при таком оформлении работодатель неделает отчислений в ПФР. Есть и еще одна причина – потеря данных о стажеработы.Юристы, в свою очередь, считают, что отказывают гражданам ввыплатах страховой части пенсий из-за низкого уровня правовой грамотностинаселения. Россияне, по их словам, часто допускают ошибки при обращении вПенсионный фонд – к примеру, слишком рано подают заявку или неправильно ееоформляют.Сейчас россиянам необходимо иметь как минимум девятилетний стажработы, чтобы получить право на . А к 2025 году обязательныйдля назначения страховой части пенсии стаж вырастет до 15 лет. Те, кому не хватает подтвержденного стажа и пенсионных баллов, остаются без пенсии на пять лет. Затем ПФР начисляет минимальную социальную пенсию – 5304,57 рубля, пишетКроме того, в России повышается возраст, с которого можно рассчитывать на . К2028 году у мужчин он увеличится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 60-ти,напоминает