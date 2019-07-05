Президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию провел тайные переговоры с бывшим премьер-министром республики, лидером партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони. В Сети появились подробности встречи.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию провел тайные переговоры с бывшим премьер-министром республики, лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. В Сети появились подробности встречи.
О переговорах двух политиков с глазу на глаз журналисты
узнали случайно. Репортеры заметили Путина и Берлускони в аэропорту Рима, они
сидели и о чем-то разговаривали.
Переговоры двух политиков были недолгими. Подробностей
беседы не разглашается. Не исключено, что Путин и Берлускони даже не касались
политических вопросов, а разговаривали на отвлеченные темы. Во всяком случае,
оба выглядели расслабленными и находились в хорошем расположении духа.
Известно, что Берлускони и Путин давно поддерживают
дружеские отношения. В 2015 году бывший премьер-министр Италии побывал в Крыму,
который на Западе считают "оккупированной территорией".
Путин высоко ценит профессиональные качества Берлускони.
"Друга Сильвио" российский лидер назвал "политиком мирового
уровня, который отстаивает интересы своей страны на международной арене".
По признанию Путина, они с Берлускони видятся не часто. Но
когда такая возможность появляется, они предпочитают не говорить о внутренней
политике.
В сентябре Берлускони исполнится 83 года. Преклонные годы дают о себе знать: в мае политик выписался из больницы в Милане, где его прооперировали из-за проблем с кишечником., сообщает .
Владимир Путин прибыл в Италию 4 июля. Первым делом
российский лидер встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.
В процессе они любезно обменялись подарками. Российский
лидер вручил главе католической церкви икону в ризе "Святые Петр и
Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма
"Грех" Андрея Кончаловского. Картина посвящена жизненному пути
Микеланджело.
В свою очередь понтифик преподнес главе российского
государства медаль и картину XVIII века. Путин пообещал, что подыщет ей самое
достойное место.