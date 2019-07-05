Президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию провел тайные переговоры с бывшим премьер-министром республики, лидером партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони. В Сети появились подробности встречи.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию провел тайные переговоры с бывшим премьер-министром республики, лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. В Сети появились подробности встречи.О переговорах двух политиков с глазу на глаз журналистыузнали случайно. Репортеры заметили Путина и Берлускони в аэропорту Рима, онисидели и о чем-то разговаривали.Переговоры двух политиков были недолгими. Подробностейбеседы не разглашается. Не исключено, что Путин и Берлускони даже не касалисьполитических вопросов, а разговаривали на отвлеченные темы. Во всяком случае,оба выглядели расслабленными и находились в хорошем расположении духа.Известно, что Берлускони и Путин давно поддерживаютдружеские отношения. В 2015 году бывший премьер-министр Италии побывал в Крыму,который на Западе считают "оккупированной территорией".Путин высоко ценит профессиональные качества Берлускони."Друга Сильвио" российский лидер назвал "политиком мировогоуровня, который отстаивает интересы своей страны на международной арене".По признанию Путина, они с Берлускони видятся не часто. Нокогда такая возможность появляется, они предпочитают не говорить о внутреннейполитике.В сентябре Берлускони исполнится 83 года. Преклонные годы дают о себе знать: в мае политик выписался из больницы в Милане, где его прооперировали из-за проблем с кишечником., сообщает .Владимир Путин прибыл в Италию 4 июля. Первым деломроссийский лидер встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.В процессе они любезно обменялись подарками. Российскийлидер вручил главе католической церкви икону в ризе "Святые Петр иПавел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма"Грех" Андрея Кончаловского. Картина посвящена жизненному путиМикеланджело.В свою очередь понтифик преподнес главе российскогогосударства медаль и картину XVIII века. Путин пообещал, что подыщет ей самоедостойное место.