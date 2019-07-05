52-летняя москвичка Светлана Софиева полгода назад шокировала россиян, заявив, что беременна от поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. В рамках программы Андрея Малахова Прямой эфир женщина прошла медицинское обследование. Врачи диагностировали у несчастной редкое психическое расстройство: ложную беременность.

52-летняя москвичка Светлана Софиева полгода назад шокировала россиян, заявив, что беременна от поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. В рамках программы Андрея Малахова "Прямой эфир" женщина прошла медицинское обследование. Врачи диагностировали у несчастной редкое психическое расстройство: ложную беременность.После выяснилось, что Софиева – жена покойного миллиардера, владелицаэлитной недвижимости в Москве, Сочи и Лос-Анджелесе и валютных счетов за рубежом.У Светланы двое уже взрослых детей: сын и дочь.В студии ток-шоу "Прямой эфир" миллиардерша согласиласьпройти реабилитацию в частной клинике. Доктора обещали избавить Софиеву от навязчивыхмыслей о Киркорове. Однако спустя месяц лечения Светлана скончалась призагадочных обстоятельствах и была похоронена в тайне ото всех.Примечательно, что смерть женщины странным образом совпала сее отказом продать квартиру в центре Москвы. Более того, незадолго до кончины Софиева жаловалась, что получает угрозы со стороны родственников заинтересованных в продаже этих апартаментов.Между тем сразу после смерти "беременной" от Киркорова права на ее миллиарды заявила некая Дороти Бурхарт из Германии. Жительница Берлина рассказала, чтоотбывала срок в американской тюрьме вместе со Светланой, якобы именно там Софиевазавещала ей все свое имущество.К слову, редакторам программы "Прямой эфир" удалосьвыяснить, что у Дороти Бурхарт криминальное прошлое: 19 эпизодовмошенничества. Ее единственный сын Гарри тоже преступник:мужчина получил 33 года тюрьмы за самый крупный поджог в истории Лос-Анджелеса.После того, как Дороти рассказала, что вот-вот станет обладательницейбаснословных богатств, некая Ада Гарсия из Нью-Йорка вознамерилась отсудить унее миллион долларов. Американка говорит, что семь лет назад родила дочьАндриану от Гарри Бурхарта."Так как мой сын психически больной, мы сделали ему кастрацию.Он не способен рожать детей. На это есть справка. Это сплошной обман", -ответила Дороти несостоявшейся невестке, а после добавила, что ее сын Гарри – "аутист".В программе были озвучены результаты ДНК-экспертизы,которую провели между семилетней Андрианой и ее предполагаемым родителем ГарриБурхартом. Генетический тест подтвердил отцовство мужчины.Дороти Бурхарт не поверила заключению экспертов. Предложениеведущего шоу Андрея Малахова повторить исследование с использованиемуже ее биологического материала жительница Германии грубо отклонила.