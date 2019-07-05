Имя пресс-секретаря Анны Исаевой знакомо многим в нашей стране и благодаря ее участию в многочисленных телешоу, и благодаря ее работе с самыми яркими артистами. Но чаще и громче оно стало звучать после смерти Юлии Началовой, с которой Исаева долго и плодотворно работала. И многим это не нравится.

Имя пресс-секретаря Анны Исаевой знакомо многим в нашей стране и благодаря ее участию в многочисленных телешоу, и благодаря ее работе с самыми яркими артистами. Но чаще и громче оно стало звучать после смерти Юлии Началовой, с которой Исаева долго и плодотворно работала. И многим это не нравится.Люди почему-то считают, что Анна Исаева "пиарится" на Началовой, хотя это вовсе не так. Во-первых, пиар нужен с для продвижения на рынке товара или услуги – Исаева же ничего не продает. Во-вторых, она посвятила Юле много сил и времени, они была с ней очень дружна и близка, так стоит ли осуждать Анну за то, что она делится своими наблюдениями, эмоциями, переживаниями?! В-третьих, Началова – далеко не единственный артист, которому помогала раскручиваться Исаева. Но почему-то остальные померкли теперь."Меня теперь всю жизнь будут с Юлей сравнивать, читая мой личный инстаграм, и ее имя приписывать в заголовках? – возмущается Исаева. – Люди, я 47-летняя тетя, у меня за спиной большой пробег (так однажды сказала мне Маша Малиновская, в период ее беременности " я девушка с большим пробегом"). Что же вы пытаетесь вычеркнуть из моей жизни все, что ее сопровождало прежде?""Я вообще – то фрилансер, всю жизнь работаю одновременно над несколькими проектами, и Юля это знала всегда, – продолжает Исаева. – Кстати, начинали мы с ней с ее приглашения пиарить их свадьбу с Алдониным. В ту пору я пиарила свадьбы Алсу и Яна Абрамова, Олега и Марины Газмановых, Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко, Авраама Руссо и Морелы Фердман, Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, и, конечно Наташи Подольской с Владимиром Пресняковым. Поэтому хочу сказать – давайте воспринимать меня как меня прежде".Но эта отповедь на странице Анны Исаевой в социальной сети многим пришлась не по нраву и ее снова – незаслуженно! – прилюдно отмутузили, полили помоями. "Да, пиарить себя вы умеете. Но я, пожалуй, от вас отпишусь. А то подташнивать начинает", "Вы абсолютно потеряли всякое представление о порядочности, морочить голову вы можете людям, далеким от шоу-бизнеса, а теперь до свидания. И вам, и вашим друзьям, которые точно также пиарятся на чужом горе", – пишут люди.Исаева резюмирует: "Что называется – допелась. В одном из комментариев написали: "Как хорошо, что не была балериной. А то бы Исаева претендовала на место в Большом". Мне очень понравился коммент. Честно! Ведь я умею над собой посмеяться. Мой брат, услышав его сказал мне: "Я бы на этот балет сходил, поржать!". И этот коммент меня вдохновил! Я не обижаюсь.