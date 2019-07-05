В небольшой городок Форт Милл для празднования Дня независимости завезли несколько контейнеров, доверху наполненных пиротехникой. На рассвете они вспыхнули, и жителям города пришлось досрочно любоваться салютом.

В небольшой городок Форт Милл для празднования Дня независимости завезли несколько контейнеров, доверху наполненных пиротехникой. На рассвете они вспыхнули, и жителям города пришлось досрочно любоваться салютом.pic.twitter.com/BrOuilBtsb— Michael Stechschulte (@Msteck101) 4 июля 2019 г.Первые взрывы петард прозвучали 4 июля в 5:45. Спустя несколько минут весь городок был оглушен сотнями взрывов и вспышек.Firefighters are battling a fire at Davy Jones Fireworks store on the section of Carowinds Blvd. near the store is closed. You can turn North towards Carowinds Park off Ext 90 but not south. #YCSONEWS #YOCONEWS pic.twitter.com/knAxLxMM63— York County Sheriff (@YCSO_SC) 4 июля 2019 г.Прибывшие пожарные тушили огонь почти час, прежде чем его удалось локализовать. Несколько контейнеров выгорели дотла. Шериф округа сообщил на своей странице в социальной сети, что в результате инцидента никто не пострадал. По одной из версий, досрочный салют начался из-за поджога.