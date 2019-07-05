Двукратный серебряный медалист Олимпийских игр в соревнованиях по велотреку австралиец Джек Бобридж получил тюремный срок на 4,5 года за продажу наркотиков в особо крупных партиях. Вердикт вынес суд австралийского города Перт.

Двукратный серебряный медалист Олимпийских игр в соревнованиях по велотреку австралиец Джек Бобридж получил тюремный срок на 4,5 года за продажу наркотиков в особо крупных партиях. Вердикт вынес суд австралийского города Перт.Примечательно, что после 2,5 лет заключения спортсмен сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Cycling Tips. 28-летний Бобридж был взят под стражу летом 2017 года.Впрочем, вскоре его выпустили под залог в 10 тысяч долларов под подписку о невыезде из Западной Австралии. Это было сделано на время расследования. По его окончании он был признан виновным.Бобридж завоевывал серебряные медали Олимпийских игр 2012 и 2016 года.