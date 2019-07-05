Единая Россия создаст будущей осенью сервис обратной связи по реализации национальных проектов. Благодаря ему каждый человек сможет сообщить о проблемах в его регионе. Об этом рассказал секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак по итогам совместной сессии партии и правительства.

"Единая Россия" создаст будущей осенью сервис обратной связи по реализации национальных проектов. Благодаря ему каждый человек сможет сообщить о проблемах в его регионе. Об этом рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам совместной сессии партии и правительства.По его словам, в специальных сообществах в соцсетях, на партийных сайтах и в мобильном приложении единороссов можно будет подать жалобу или задать вопросы. А ответственность за реагирование на обращения ляжет на депутатов "Единой России" всех уровней.Парламентарии будут выезжать, разбираться с ситуацией на месте, при необходимости привлекать общественность и экспертов, чтобы устранить проблемы.Кроме того, "Единая Россия" запустит проекты по адресному информированию людей о нацпроектах. Для этого будут созданы специальные тематические сообщества в социальных сетях, организованы приемы и консультации в общественных приемных, встречи с депутатами, сообщает телеканал "Россия 24".