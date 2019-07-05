Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания, где он находится в качестве обвиняемого в коррупции, сообщил о том, что несколько членов Международного олимпийского комитета получали взятки за продажу своих голосов в пользу Рио.

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания, где он находится в качестве обвиняемого в коррупции, сообщил о том, что несколько членов Международного олимпийского комитета получали взятки за продажу своих голосов в пользу Рио.В частности, он упомянул россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, сообщает ТАСС со ссылкой на UOL. Согласно его показаниям, функционеры находились в числе тех девяти членов МОК, голоса которых в совокупности были куплены за два миллиона долларов, а профинансировал все это якобы бразильский предприниматель Артур Соарес.Бубка с 2008 года и по настоящее время является действующим членом МОК. Попов же был членом МОК с 2000 по 2016 год, а в настоящий момент находится в организации в статусе почетного члена без права голоса.В ответ на заявление бразильца он сказал, что голосовал тогда не за Рио: "Это тяжело понять. Могу сказать, что принимал участие в выборах, но мой голос был отдан не за Рио, — цитирует Попова РИА Новости. - Я не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, и очень серьезно".Кабрал руководил штатом Рио-де-Жанейро с 2007 по 2014 год и сейчас проходит обвиняемым по делу о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras. За коррупцию он приговорен в общей сложности на сто лет тюрьмы.