Пресс-служба португальского клуба Порту сообщила о подписании контракта с бывшим нападающим московского Спартака Зе Луишем. Соглашение с 28-летним футболистом из Кабо-Верде рассчитано до 30 июня 2023 года.

Пресс-служба португальского клуба "Порту" сообщила о подписании контракта с бывшим нападающим московского "Спартака" Зе Луишем. Соглашение с 28-летним футболистом из Кабо-Верде рассчитано до 30 июня 2023 года.Напомним, что ранее красно-белые объявили о согласовании перехода Зе Луиша в "Порту". По информации ряда источников, экс-спартаковец будет получать в новом клубе около 2 миллионов евро в год.Зе Луиш провел за москвичей 109 матчей, отличившись в них 35 раз. В составе "Спартака" он стал чемпионом России-2017.