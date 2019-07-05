На этой неделе завершается сбор подписей для выдвижения кандидатов на сентябрьских выборах в Мосгордуму. К окончанию подписной кампании так называемая несистемная оппозиция подошла с крайне невпечатляющими результатами: либералы жалуются на малое количество собранных подписей и в своей типичной манере обвиняют во всем власть. Эксперты между тем уверены: к предвыборной кампании оппозиция отнеслась спустя рукава и вместо реальной работы принялась устраивать дешевые скандалы.

На этой неделе завершается сбор подписей для выдвижения кандидатов на сентябрьских выборах в Мосгордуму. К окончанию подписной кампании так называемая несистемная оппозиция подошла с крайне невпечатляющими результатами: либералы жалуются на малое количество собранных подписей и в своей типичной манере обвиняют во всем власть. Эксперты между тем уверены: к предвыборной кампании оппозиция отнеслась спустя рукава и вместо реальной работы принялась устраивать дешевые скандалы.До выборов в Мосгордуму осталось два месяца, но сборподписей заканчивается уже 5 июля. Ситуация для либералов безрадостная: судя поопросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отдатьголос за оппозиционного кандидата готовы лишь 6% москвичей, а к встречам сагитаторами на пикетах интерес и того меньше.Чем ближе окончание подписной кампании, тем чаще раздаютсяотчаянные голоса оппозиционных кандидатов. "У нас очень невеселая ситуацияв штабе – меньше сборщиков подписей выходят на поквартирный обход. Этопроисходит из-за плохой погоды, ливня и пронизывающего ветра каждый день. Вчерау нас вышло на 7 человек меньше, чем мы рассчитывали. Поэтому мы собрали меньше200 подписей", – на своей странице в Facebook КонстантинЯнкаускас.Так называемые независимые кандидаты подошли к выборамлегкомысленно, уверены эксперты. "Нормальные люди, когда планируют идти навыборы, начинают заниматься подготовкой за год-полтора, а не делают это"от фонаря" или по наитию. У этих же всегда одна и та же история: онипочему-то думают, что все спят и видят, когда же к ним придут оппозиционныекандидаты, чтобы поставить за них подписи и проголосовать. Разумеется, их никтоне ждет", – сказал политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе скорреспондентом "Дни.ру".Эксперт напомнил, что в Мосгордуме занимаются хозяйственнойдеятельностью, а не решают собственные политические задачи. "А оппозиционные деятели все воюют по внешнему контуру. Любой человек, послушав их пять минут, понимает, что ничего дельного ожидать от них не стоит. А потом либералы начинают рыдать, что их никто не поддерживает", – недоумевает Гаспарян.По словам политолога, в его районе также выдвигаетсяоппозиционный кандидат. Проблема в том, отметил эксперт, что об этом деятеледаже никто не знает. "Мало того, что я его не видел и не представляю, чтоон может сделать для района, я не видел ни одного жильца близлежащих домов,которые бы его знали", – возмутился эксперт.С тем, что оппозиционерам нужно было "шевелиться"раньше согласен политолог Дмитрий Гусев."Сейчас они просто устраиваютшантаж: регистрируйте нас, несмотря на то, что мы подписи не собрали. Не можетесобрать – признайтесь в этом. Чего они боятся?" – недоумевает эксперт.Судя по всему, либералам не помог даже так называемый Деньединого сбора подписей, который оппозиция провела 30 июня. Примечательно, чтомэрия Москвы, которую либералы обвиняют чуть ли не во всех грехах, никакихпрепятствий им не чинила. Наоборот – максимально оперативно согласоваламероприятие. Только вот нужно результата эта акция, видимо, не принесла."Главная причина провала – отсутствие элементарнойработы с людьми, – сказал в беседе с "Дни.ру" политолог Борис Межуев.– Есть явное нежелание избирателей поддерживать этих кандидатов. Отчастипотому, что их никто не знает".По его мнению, оппозиционеры живут в каком-то своем мире,где интересуются только друг другом. "Откуда-то возникают митинги,создается впечатление, что за этим стоят какие-то деньги", – отметилэксперт.При этом оппозиция не делают никаких серьезных шагов, чтобыее узнали. "Можно было собрать прессу, блогеров, представить им своюпрограмму. Но ничего не было сделано", – пояснил аналитик"Возникает ощущение, что московский политическийактивизм существует для самого себя. А те, кто не имеет к этому отношения, имне интересен. Результат закономерен", – добавил Межуев.День единого сбора подписей заведомо был обречен на провал,полагает Дмитрий Гусев. "Они пытаются соединить несоединимое. Кампания вМосгордуму – это, по сути, 46 отдельных кампаний, ведь в каждом районе живутсвои избиратели, своя повестка. А когда оппозиция собирается со всех концовМосквы, то, конечно, никто их не поддержит", – пояснил эксперт.В свою очередь политолог Армен Гаспарян уличил либералов в"рисовании" подписей. "Оппозиция занимается фальсификацией, годот года одна и та же история. Их ловят на этом, дальше начинаетсяистерика", – недоумевает публицист.Создается впечатление, что неумение работать с избирателямиоппозиционеры пытаются компенсировать скандалами, дабы хоть как-то привлечь ксебе внимание москвичей. Во всяком случае, именно оппозиционные кандидатыстановились "героями" всевозможных сомнительных историй.Так, сторонница скандального блогера Алексея навальногоЛюбовь Соболь пожаловалась, что некие люди в масках облили ее агитационный кубфекалиями. Эксперты уверены – шумиха и скандалы выгодны оппозиционнымкандидатам."Потому что ни на что другое делать ставку нельзя.Скандал гарантированно будет освещаться в медиапространстве, а им только это инужно", – отметил Армен Гаспарян.В свою очередь директор Международного институтаполитической экспертизы Евгений Минченко связал многочисленные скандалы вокругоппозиции с ее попыткой давления на власть. "Или вы нам обеспечитенеобходимые подписи, или мы устроим скандал, протестные акции и прочее", -пояснил эксперт. По его словам, тактика эта хорошо известна, ничего новоголибералы не придумали.Впрочем, давить несистемная оппозиция пытается не только навласть, но и на независимых кандидатов, которые встали у них на пути.Показательна история с известной общественницей, создательницейблаготворительного фонда "Вера" Нютой Федермессер, которая решилавыдвигаться на выборы в 43-м округе. На ее беду, там же решила испытать счастьесторонница Навального Любовь Соболь.Скандальный блогер отреагировал очень быстро. В начале маяон написал открытое письмо и призвал Федермессер отказаться от выборов.Фактически Навальный и сторонники начали войну против реально независимогокандидата, которая шла в Мосгордуму с конкретными целями.Прошло чуть больше месяца и Федермессер решила снятькандидатуру. "К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, вкотором вся моя жизнь, я не готова" – написала она на своей странице вFacebook."Нюту просто смешали с грязью, и организаторы этойтравли поименно известны: Навальный и Соболь – главные зачинщики этойтравли", – уверен Армен Гаспарян.В свою очередь Дмитрий Гусев предположил, что следующейнападкам может подвергнуться Валерия Касамара. "Вся претензия к неугоднымсостоит в том, что они должны непременно быть против власти и противгосударства", – пояснил эксперт.Последние действия оппозиции напоминают крик отчаяния. Наднях на сайте Change.org была опубликована петиция, под которой подписалисьдеятели культуры и искусства, известные либеральными взглядами. По мнениюинициаторов обращения, власти Москвы "готовы использовать максимальное количествоимеющихся у них рычагов для недопуска неподконтрольных мэрии кандидатов довыборов". Они потребовали от мэрии допустить оппозиционеров на выборы.Эксперты назвали петицию ."Это несправедливо и недемократично. Власти в любом случае будутдействовать по закону. Не исключено, что оппозиция таким образом хочетотчитаться перед кем-то за не очень эффективно потраченные деньги", -предполагает политолог Константин Костин.Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года вединый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется всоответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатныхокругах.