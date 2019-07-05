Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дефилирующих по политическому подиуму единороссов прислушаться к простым людям. В экспертном сообществе поддержали позицию председателя нижней палаты. Чтобы убедить в чем-то избирателя, партийное руководство должно доказать, что действительно этого хочет, отметил политолог Аббас Галлямов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал "дефилирующих по политическому подиуму" единороссов прислушаться к простым людям. В экспертном сообществе поддержали позицию председателя нижней палаты. Чтобы убедить в чем-то избирателя, партийное руководство должно доказать, что действительно этого хочет, отметил политолог Аббас Галлямов.
По его словам, руководство страны могло бы периодически
указывать партийцам не недопустимость той или иной модели поведения.
"Общественное мнение может зафиксировать эти попытки и в какой-то мере
удовлетвориться ими", – написал эксперт на своей странице в Facebook.
Галлямов подчеркнул, что в данном случае важна декларация о
намерениях. "Чтобы убедить избирателя в чем-то, партийное руководство
должно доказать, что она (партия. – Прим. ред.) действительно этого хочет",
– заключил эксперт.
Поддержал позицию спикера и политолог Дмитрий Фетисов. Он
отметил, что в последнее время фраза "спуститься на землю" в
отношении ряда высоких партийных чинов звучит часто. "Володин прав, делая
акцент на этой фразе. Тем более, что к этому принципу он призывает давно",
– написал Фетисов в своем Telegram-канале.
"Спуск на землю" – первое, что может вернуть партии
позиции", – уверен эксперт.
Ранее в беседе с "Газетой.ру" спикер Госдумы
призвал "забравшихся на политический подиум" партийцев
"спуститься на землю и слушать людей". Об этом председатель нижней
палаты заявил по итогам политической конференции "Единой России",
которая прошла в пятницу, 5 июля.
Вячеслав Володин выразил согласие с премьер-министром
Дмитрием Медведевым. "Правильно он сказал, что "Единая Россия"
должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их
проблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться
разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они
поднимают", – сказал спикер Госдумы.
По его словам, это касается всех: и тех, кто избирался по
одномандатным округам, и прошедших по партийным спискам.