Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дефилирующих по политическому подиуму единороссов прислушаться к простым людям. В экспертном сообществе поддержали позицию председателя нижней палаты. Чтобы убедить в чем-то избирателя, партийное руководство должно доказать, что действительно этого хочет, отметил политолог Аббас Галлямов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал "дефилирующих по политическому подиуму" единороссов прислушаться к простым людям. В экспертном сообществе поддержали позицию председателя нижней палаты. Чтобы убедить в чем-то избирателя, партийное руководство должно доказать, что действительно этого хочет, отметил политолог Аббас Галлямов.По его словам, руководство страны могло бы периодическиуказывать партийцам не недопустимость той или иной модели поведения."Общественное мнение может зафиксировать эти попытки и в какой-то мереудовлетвориться ими", – написал эксперт на своей странице в Facebook.Галлямов подчеркнул, что в данном случае важна декларация онамерениях. "Чтобы убедить избирателя в чем-то, партийное руководстводолжно доказать, что она (партия. – Прим. ред.) действительно этого хочет",– заключил эксперт.Поддержал позицию спикера и политолог Дмитрий Фетисов. Онотметил, что в последнее время фраза "спуститься на землю" вотношении ряда высоких партийных чинов звучит часто. "Володин прав, делаяакцент на этой фразе. Тем более, что к этому принципу он призывает давно",– написал Фетисов в своем Telegram-канале."Спуск на землю" – первое, что может вернуть партиипозиции", – уверен эксперт.Ранее в беседе с "Газетой.ру" спикер Госдумыпризвал "забравшихся на политический подиум" партийцев"спуститься на землю и слушать людей". Об этом председатель нижнейпалаты заявил по итогам политической конференции "Единой России",которая прошла в пятницу, 5 июля.Вячеслав Володин выразил согласие с премьер-министромДмитрием Медведевым. "Правильно он сказал, что "Единая Россия"должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать ихпроблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научитьсяразговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые ониподнимают", – сказал спикер Госдумы.По его словам, это касается всех: и тех, кто избирался поодномандатным округам, и прошедших по партийным спискам.