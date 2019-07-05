Единая Россия подготовит к партийному съезду предложения по улучшению процедуры предварительного голосования. Помимо прочего, кандидаты на участие в праймериз должны будут предоставить примеры оказанной гражданам помощи и реализованных социальных проектов, рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.

"Единая Россия" подготовит к партийному съезду предложения по улучшению процедуры предварительного голосования. Помимо прочего, кандидаты на участие в праймериз должны будут предоставить примеры оказанной гражданам помощи и реализованных социальных проектов, рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.По его словам, желающий принять участие в праймериз кандидатдолжен заполнить онлайн-заявку на сайте предварительного голосования. В нейбудут отражаться новые критерии.Так, претенденты должны будут указать основныеинициативы, с которыми они выдвигаются, а также показать примеры реализованныхсоциальных проектов, непосредственной помощи людям, участия в работе партии,отметил депутат на политической конференции "Единой России".После этого кандидат проходит регистрацию и далее действуетпо стандартной процедуре предварительного голосования. При этом весь процессостается открытым, победителей по-прежнему выбирают граждане, сказалСеливерстов"Дополнительный критерий отбора будет свидетельствовать отом, что кандидат не просто подал документы, но и ведет активную работу слюдьми не только в период избирательной кампании", – подчеркнул парламентарий.Все предложения по улучшению праймериз будут проработаны,заверил единоросс. Подготовленные материалы будут обсуждаться на партийномсъезде, сказал Селиверстов.В Москве 5 июля проходит ежегодная политическая конференция"Единой России". В совместном заседании высшего и генерального советапартии участвуют 450 человек. В преддверии мероприятия было объявлено осоздании сервиса , который поможет наладитьсвязь с гражданами и адресно их информировать.Напомним, последнее на сегодняшний день предварительноеголосование "Единой России" состоялось 26 мая. В нем приняли участие 4,5 тысячикандидатов."ЕР" – единственная партия в стране, котораяопределяет своих претендентов на выборы по итогам народного волеизъявления.Граждане сами решают, кто из единороссов, по их мнению, достоин бороться заважные посты.