Единая Россия подготовит к партийному съезду предложения по улучшению процедуры предварительного голосования. Помимо прочего, кандидаты на участие в праймериз должны будут предоставить примеры оказанной гражданам помощи и реализованных социальных проектов, рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.
"Единая Россия" подготовит к партийному съезду предложения по улучшению процедуры предварительного голосования. Помимо прочего, кандидаты на участие в праймериз должны будут предоставить примеры оказанной гражданам помощи и реализованных социальных проектов, рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.
По его словам, желающий принять участие в праймериз кандидат
должен заполнить онлайн-заявку на сайте предварительного голосования. В ней
будут отражаться новые критерии.
Так, претенденты должны будут указать основные
инициативы, с которыми они выдвигаются, а также показать примеры реализованных
социальных проектов, непосредственной помощи людям, участия в работе партии,
отметил депутат на политической конференции "Единой России".
После этого кандидат проходит регистрацию и далее действует
по стандартной процедуре предварительного голосования. При этом весь процесс
остается открытым, победителей по-прежнему выбирают граждане, сказал
Селиверстов
"Дополнительный критерий отбора будет свидетельствовать о
том, что кандидат не просто подал документы, но и ведет активную работу с
людьми не только в период избирательной кампании", – подчеркнул парламентарий.
Все предложения по улучшению праймериз будут проработаны,
заверил единоросс. Подготовленные материалы будут обсуждаться на партийном
съезде, сказал Селиверстов.
В Москве 5 июля проходит ежегодная политическая конференция
"Единой России". В совместном заседании высшего и генерального совета
партии участвуют 450 человек. В преддверии мероприятия было объявлено о
создании сервиса , который поможет наладить
связь с гражданами и адресно их информировать.
Напомним, последнее на сегодняшний день предварительное
голосование "Единой России" состоялось 26 мая. В нем приняли участие 4,5 тысячи
кандидатов.
"ЕР" – единственная партия в стране, которая
определяет своих претендентов на выборы по итогам народного волеизъявления.
Граждане сами решают, кто из единороссов, по их мнению, достоин бороться за
важные посты.