Новая схема работы строительной отрасли России затронет не только многоквартирные дома, но и загородное жилье. Речь идет о таунхзаусах и малоэтажном строительстве, при которых также используются схемы с участием дольщиков.

Таунхаусы иногда продают как участки с подрядом, долю собственности или готовый дом, однако остаются проекты, где продажа таунхаусов идет по ДДУ, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".В формате малоэтажного жилья по ДДУ реализуется 90% проектов, но застройщикам проще довести проекты до состояния 30-процентной готовности, при котором можно достраивать дома по старым правилам.По прогнозам экспертов компании, вследствие реформы долевого строительства количество игроков на подмосковном рынке загородного жилья может сократиться в течение года примерно на 20%, однако выбывшими в основном окажутся мелкие девелоперы, не оказывающие особое влияние на рынок.Предложение, по прогнозам экспертов, сократится не более чем на 5-7%, а вот ценник вырастет на 7-10%. Впрочем, аналитики настроены оптимистично и считают, что спрос не упадет. Если квартиры в новостройках продолжат дорожать, покупатели могут обратить внимание на загородные форматы – малоэтажное жилье и таунхаусы. Особенно это касается покупателей просторных квартир в подмосковных новостройках: за те же 6-8 миллионов рублей они могут купить таунхаус площадью 110-130 квадратных метров или квартиру того же метража в малоэтажном доме."Я думаю, что в среднесрочной перспективе переход на эскроу-счета может даже сыграть загородке на руку, – подытоживает Антон Архипов. – Изменившиеся реалии рынка способны привлечь в загородный сегмент новых покупателей", - считает Департамента загородной недвижимости "ИНКОМ-Недвижимость" Антон Архипов.