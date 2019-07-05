Организатор концертов с 20-летним стажем Сергей Лавров рассказал, сколько получают артисты со своих гастрольных туров. Как оказалось, суммы очень разнятся.

Организатор концертов с 20-летним стажем СергейЛавроврассказал, сколько получают артисты со своих гастрольных туров. Как оказалось, суммы очень разнятся.На первом месте по продаваемости оказался никто иной, как лидер "Ленинград" Сергей Шнуров. По словам экспера, именно этот исполнитель на сегодняшний день номер один по заработкам и популярности. Минимальный его гонорар за концерт и корпоратив – 7 миллионов рублей.Прославленный Филипп Киркоров на концертах много не зарабатвает. В среднем за выступление он получает около 3 миллионов рублей, но половина у него уходит на оплату машин, оборудования и костюмов. Поэтому в чистом виде король эстрады получает не более 1,5 миллионов.Алла Борисовна неплохо зарабатывает на корпоротивах, но вот выступления столько не приносят. Как минимум потому, что у нее их не более двух в год. Каждый около 10 миллионов."Суммы звучат красиво, но не деле Алла Борисовна зарабатывает меньше, чем скромные артисты", – высказался эксперт."Руки вверх" берут не качеством, а количеством. По поводу шоу они не заморачиваются. "Кудани плюнь, везде у них аншлаги", – отметил Сергей. По словам Лаврова, группа дает по 7-8, а то и 15 концертов в месяц, каждый в среднем выходит 3 миллиона рублей, поэтому в год набегает очень прилично.