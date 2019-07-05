Федеральная служба безопасности РФ задержала гражданина России Александра Воробьева. Его подозревают в государственной измене.

Федеральная служба безопасности РФ задержала гражданина России Александра Воробьева. Его подозревают в государственной измене, пишет агентство ТАСС.Силовики уже возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса. Как Воробьев мог изменить стране, ФСБ пока не сообщает.