Испания лишилась своего главного разведчика. 74-летний Феликс Санс Рольдан возглавлял Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании в течение последних десяти лет. Феликс Санс Рольдан не сам ушел в отставку. Его в нее отправили по предложению исполняющей обязанности министра обороны.

Испания лишилась своего главного разведчика. 74-летний Феликс Санс Рольдан возглавлял Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании в течение последних десяти лет. Феликс Санс Рольдан не сам ушел в отставку. Его в нее отправили по предложению исполняющей обязанности министра обороны.Отставку Феликса Санса Рольдана одобрил испанский совет министров, сообщает ТАСС. Уволили главного разведчика не за провинности: отставка является обязательной по истечению предусмотренного законом срока полномочий.Поскольку все правительство Испании находится в статусе исполняющих обязанности, то назначить нового главу разведки страны невозможно. Временно исполнение обязанностей главы разведки возложено на генерального секретаря испанского разведцентра Паса Эстебана Лопеса.В мае 2019 года директор Национального разведывательного центра Испании Феликс Санс Рольдан заподозрил в коррупции "почетного короля" Испании Хуана Карлоса I. Он выступил с докладом об этом на парламентской комиссии по гостайнам. Впрочем, все нарушения, в которых был заподозрен бывший король, относятся к тем временам, когда на него как на главу государства распространялась неприкосновенность. Хуан Карлос правил Испанией с 1975 по 2014 год.