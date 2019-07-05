В Судьбе человека один из Иванушек Кирилл Андреев вспоминает, как их группа взлетела на пик популярности, об уходе из жизни своих молодых коллег, как сам в 30 лет оказался на грани смерти, и что пришлось пережить его жене из-за ненормальных поклонниц.

Уже четверть века Кирилл Андреев – один из "Иванушек". Группе, от которой миллионы девчонок сходили с ума, удалось прорваться к славе не сразу.Только через два года репетиций и простоя "Иванушки International" записали знаменитые "Тучи" и моментально взлетели на пик популярности.В "Судьбе человека" Кирилл вспоминает, что дома они не практически не жили: гастроли, концерты – иногда по 45 в месяц.Популярность имела и обратную сторону: некоторых из "Иванушек", хотя они и были молодыми людьми, уже нет в живых. На грани жизни и смерти в 2001-м, когда ему было 30 лет, оказался и Кирилл."Я вдруг увидел Игоря Сорина, будто иду к нему. А когда очнулся, понял, что как никогда был близок к смерти", — вспоминает певец.Непросто приходилось и его супруге Лоле.С ней Кирилл познакомился в новогоднюю ночь на 1999-й год, а уже на Старый Новый год он познакомил девушку с мамой, и с тем пор они уже не расставались.Кирилл очень ценит ее спокойное и мудрое отношение к специфике профессии известного музыканта, которому девушки оказывают иногда чрезмерно активное внимание.Но однажды она всерьез испугалась угроз со стороны кого-то из поклонниц, рассказывает Кирилл. Лола опасалась, что ее обольют кислотой, и тогда ему пришлось сказать на пресс-конференции о том, что если с его женой что-то случится, то он уйдет со сцены. Только после этого угрозы в адрес Лолы прекратились.Какие еще трудности пришлось им вместе преодолеть? Как вспоминает Кирилл "Иванушек", ушедших в мир иной? Что произошло перед тем, как сам он едва не отправился на тот свет? Какую роль в его профессиональной судьбе сыграл опыт работы в модельном бизнесе, и кто познакомил его с основателем "Иванушек" Игорем Матвиенко?В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – Кирилл Андреев.