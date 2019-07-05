Местный житель подозревается в хищениях, совершенных из подъездов домов в районном центре.

24 июня текущего года в ОМВД России по Камешковскому району обратилась 33-летняя жительница районного центра с заявлением о краже принадлежащего ей велосипеда. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 10 000 рублей.В ходе проверки полицейские установили, что похититель совершил кражу из подъезда дома, в котором проживает потерпевшая, в ночное время суток, перерезав противоугонный трос. Изучив место преступления, а также проведя комплекс необходимых мероприятий, сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 32-летний житель одного из районных поселков. Мужчина был задержан по месту своего постоянного проживания на следующий же день.Вину задержанный признал, в содеянном раскаялся, а также указал оперативникам, куда спрятал похищенный велосипед, который впоследствии был возвращен потерпевшей сотрудниками полиции.В ходе работы с подозреваемым полицейскими была установлена причастность подозреваемого ещё к двум кражам велосипедов, совершенных им в июне текущего года из подъездов домов, расположенных по соседству с домом потерпевшей.В настоящее время фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории района.