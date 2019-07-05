Сенатором Совета Федерации от острова Сахалин могут стать замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, врач ультразвуковой диагностики Елена Морозова и депутат областной думы Виталий Гомилевский. Соответствующее решение вынес исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.

Сенатором Совета Федерации от острова Сахалин могут стать замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, врач ультразвуковой диагностики Елена Морозова и депутат областной думы Виталий Гомилевский. Соответствующее решение вынес исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко, пишет агентство РИА Новости.Согласно закону, и.о. главы Сахалинской области может только предложить трех кандидатов. А окончательное решение, кто станет сенатором, примет уже действующий губернатор.Назначение нового представителя от Сахалина в Совете Федерации потребовалось после того, как сенатор Дмитрий Мезенцев стал послом России в Белоруссии.