Власти Казани планируют провести футбольный Суперкубок УЕФА в своем городе и в скором времени подадут соответствующую заявку. Столица Татарстана хочет стать хозяйкой матча в 2022 или 2023 году. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Власти Казани планируют провести футбольный Суперкубок УЕФА в своем городе и в скором времени подадут соответствующую заявку. Столица Татарстана хочет стать хозяйкой матча в 2022 или 2023 году. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков."Исполком РФС поддержал инициативу руководства республики Татарстан по выдвижению города на право проведения матча за Суперкубок УЕФА-2022 или 2023 года, — приводит слова Дюкова "Спорт-экспресс" – Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований: здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу-2018, Универсиада-2013 и прочие статусные турниры. Убежден, что Казань достойно проведет Суперкубок в случае положительного решения со стороны УЕФА".Провести матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы планируется на стадионе "Казань Арена", которую открыли в 2013 году, а дебютный матч по футболу на нем был сыгран в 2014 году. Спортивное сооружение вмещает 45 тысяч зрителей.