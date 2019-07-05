Адвокат Тимур Матвеев прокомментировал скандальный инцидент с Примадонной на Рижском вокзале. Он уверен, что Алла Пугачева не виновата в произошедшем.

Адвокат прокомментировал скандальныйинцидент с Примадонной на Рижском вокзале. Он уверен, что Алла Пугачева невиновата в произошедшем.По словам юриста, выезд автомобиля певицы на платформудействительно нарушил нормы федерального закона №16 в редакции от 03.03.2018года, вступившим в силу с 30.12.2018 года. По словам Тимура Матвеева, этозапрещено правилами и безопасности движения и транспортной безопасности."Проведенной проверкой было установлено, что нарушениядопустила дежурная по вокзалу, которая работает совсем недавно. По данномуфакту составлен протокол, и с виновными лицами проведена беседа. Таким образоминцидент исчерпан", – заявил собеседник "Дни.ру". При этом влиятельный защитникАллы Пугачевой отметил, что понимает негативную реакцию общественности на этотинцидент."Тем не менее, уверен, что строго судить Примадонну нестоит, ведь каждый имеет право на ошибку. Тем более, что вряд либыла ознакомлена с правилами и требованиями, а ошибку допустил персонал", – подчеркнуладвокат. "К слову: специальной технике проезд к вагону допускается", – заключилТимур Матвеев.Напомним, 70-летняя уезжала с семьей в Латвию. Отбывала звезда на поезде дальнегоследования Москва – Рига в собственном вагоне. Примадонна проехалась наиномарке прямо по перрону.