Мария Кожевникова нашла эффективный способ ободрить страдающих от июльских холодов фанатов. Снимок с откровенным декольте согрел поклонников.

Мария Кожевникова нашла эффективный способ ободритьстрадающих от июльских холодов фанатов. Снимок с откровенным декольте согрелпоклонников.Мария Кожевникова, как и большиснвто россиян, переживаетиз-за не по-июльски прохладной погоды. Звезда сериала "Универ" решилаподдержать своих поклонников. Экс-депутат Госдумы решила задачу, опубликовав в Instagram снимок,на котором предстала в облегающем топе с довольно откровенным декольте."Что-то погода перестала нам улыбаться – и так весьиюль, если верить прогнозам", – подписала фотографию актриса.Эффект превзошел ожидания – фанаты признались, что теперь страдаютот жары. "Ох, Мария, какие теперь мысли о непогоде могут быть…", "Согрели,спасибо", "Жара", "Явно стало теплее, если не горячее","Погода стала сразу лучше", – пишут комментаторы под постомНедавно популярная актриса прокомментировала слухи о разрыве с супругом. Некоторые пользователи заявили, что знаменитость скрывает бизнесмена, потому что он "уродливый и старый". Однако всем злопыхателям пожелала пожелала гармонии и благополучия в жизни – добавив, что счастлива в браке с евгением Васильевым.