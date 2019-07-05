Мария Кожевникова нашла эффективный способ ободрить
страдающих от июльских холодов фанатов. Снимок с откровенным декольте согрел
поклонников.
Мария Кожевникова нашла эффективный способ ободрить
страдающих от июльских холодов фанатов. Снимок с откровенным декольте согрел
поклонников.
Мария Кожевникова, как и большиснвто россиян, переживает
из-за не по-июльски прохладной погоды. Звезда сериала "Универ" решила
поддержать своих поклонников. Экс-депутат Госдумы решила задачу, опубликовав в Instagram снимок,
на котором предстала в облегающем топе с довольно откровенным декольте.
"Что-то погода перестала нам улыбаться – и так весь
июль, если верить прогнозам", – подписала фотографию актриса.
Эффект превзошел ожидания – фанаты признались, что теперь страдают
от жары. "Ох, Мария, какие теперь мысли о непогоде могут быть…", "Согрели,
спасибо", "Жара", "Явно стало теплее, если не горячее",
"Погода стала сразу лучше", – пишут комментаторы под постом
Недавно популярная актриса прокомментировала слухи о разрыве с супругом. Некоторые пользователи заявили, что знаменитость скрывает бизнесмена, потому что он "уродливый и старый". Однако всем злопыхателям пожелала пожелала гармонии и благополучия в жизни – добавив, что счастлива в браке с евгением Васильевым.