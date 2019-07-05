Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о рынке похоронных услуг в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о рынке похоронных услуг в Москве, передает ТАСС.Песков отметил, что какие-либо решения касательно проверки действий высокопоставленных сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании, — это дело специальных служб.Между тем, о деле подмосковного активиста Евгения Куракина, в Кремле не знают. Пресс-секретарь президента отметил, что за комментариями по этому поводу следует обращаться к правоохранителям.О задержании руководителя отделения партии "Яблоко" в подмосковном Реутове сообщалось в начале июня​​​. Отмечалось, что его арест связан с делом о мошенничестве в ТСЖ, возбужденного еще в 2012 году. В пресс-службе "Яблока" предположили, что арест может быть связан с намерением Куракина баллотироваться в Совет депутатов Реутова, передает РИА Новости.