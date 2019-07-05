Ксения Собчак взяла интервью у Ирины Грудининой. Телеведущая посочувствовала бывшей жене экс-кандидата в президенты, которая жаловалась на многочисленные измены супруга.

Ксения Собчак взяла интервью у Ирины Грудининой. Телеведущая посочувствовала бывшей жене экс-кандидата в президенты, которая жаловалась на многочисленные измены супруга.Ксения Собчак пригласила Ирину Грудинину в свою программу,которая идет на канале телеведущей в YouTube. Гостья рассказала о том, как тяжело ей жилось с бывшимкандидатом в президенты России от КПРФ. В частности, выяснилось, что ПавелГрудинин неоднократно ей изменял. Впервые о романе мужа на стороне она узнала11 лет назад.Когда же во время развода супруги стали делить имущество,Павел Грудинин пытался оспорить инвалидность Ирины."Хотя он прекрасно знает, что когда мы жили еще вместе,у меня был тяжелейший перелом позвоночника, несколько операций на спине, у менядавно не позвоночник, а металлическая конструкция. Меня до глубины души его поведениепоразило", – пожаловалась Грудинина Ксении Собчак.По итогам бракоразводного процесса Ирина Грудинина отсудилау бывшего кандидата в президенты две трети совместного имущества. По оценкамэкспертов, речь шла о сумме от 60 до 120 миллионов рублей. Это не только банковскиесчета и ценные бумаги, но и акции "Совхоза имени Ленина". Каквыяснила Ксения Собчак, у бывшей жены в результате таких акций оказалосьбольше, чем у Павла Грудинина.Грудинина призналась – она не представляет,что делать с этими акциями. "Я не управленец", – отметила Ирина. Врезультате на сельхозпредприятии сложилось непростая ситуация.Опубликованная программа и расшифровки интервью в других источниках собралимножество негативных комментариев. Пользователи отмечали, что сочувствие лицемерно – она прекрасно осведомлена о подноготной всей этой истории,так как и сама была кандидатом в президенты. И интерес телеведущей к этой теметакже понятен: по некоторым данным, генеральная доверенность на акции "Совхозаимени Ленина" выписана на Владимира Палихату – одного из спонсоровпредвыборной кампании Ксении Собчак.