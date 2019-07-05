Бывшая прима Большого театра присоединилась к флешмобу Bottle Cap Challenge. Анастасия Волочкова показала, на что способна.

Бывшая прима Большого театра присоединилась к флешмобу Bottle Cap Challenge. Анастасия Волочкова показала, на что способна.В личном Instagram знаменитость опубликовала короткий ролик.В кадре Волочкова проделывает нечто невероятное: с помощью удара ногой с разворота отвинчивает крышку у бутылки. На видео добавлен эффект "слоу-мо" поэтому заменто, что сама емкость при этом осталась практически неподвижной.По словам артистки, проделать этот трюк у нее получилось спервого раза. отметила, что балет сродни боевым искусствам."Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать,что русской балерине это тоже под силу!💃🏼💪🏻Причем, у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой.👍🏼Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и вбоевых искусствах.💪🏻 Как вамволочковский маваши?😉 Помогло то, что бутылканаходилась в этот момент в руках любимого человека.👍🏼❤️(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написалаОтметим, недавно повторить такой же трюк пытался юмористГарик Харламов. Артист пробовал дважды: в первый раз шоумен упал сам. Второйэпизод завершился трагично: он сбил с ног оператора.