Там нашли просроченные продукты и товары без маркировки

Там нашли просроченные продукты и товары без маркировкиСотрудники Роспотребнадзора нашли множество нарушений в продуктовом магазине на улице Войкова в Муроме.Оказалось, что обнаруженные ранее нарушения сотрудники торговой точки не устранили и в магазине по-прежнему хранили просроченные продукты и товары без маркировки, которая должна быть по закону.Проверяющие составили протоколы об административных правонарушениях и направили их в Арбитражный суд Владимирской области, который оштрафовал магазин на 150 тысяч рублей. При этом магазин все равно необходимо исправить все нарушения, иначе им закрытие на срок до трех месяцев.