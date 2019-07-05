Английский Манчестер Сити официально оформил подписание полузащитника мадридского Атлетико Родриго Эрнандеса, или просто Родри. Переход испанца обошелся горожанам в 70 миллионов евро, что стало для них рекордом.

Английский "Манчестер Сити" официально оформил подписание полузащитника мадридского "Атлетико" Родриго Эрнандеса, или просто Родри. Переход испанца обошелся "горожанам" в 70 миллионов евро, что стало для них рекордом.Именно такая сумма была прописана в договоре игрока с матрасниками". И представители "Сити" активировали опцию выкупа за требуемые деньги. Соглашение между сторонами было подписано сроком на пять предстоящих лет, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "Сити". Контракт 23-летнего Родри истечет летом 2024 года. В "МанСити" он будет выступать под 16-м номером.За "Атлетико" Родри выступал на протяжении одного сезона, и сыграл 34 матча, став автором трех голов.