Главная задача новой картины американского режиссера Оливера Стоуна - привлечь внимание к ситуации в Донбассе, а также показать всю важность установления мира в стране. Об этом заявил глава политсовета партии Оппозиционная платформа-За жизнь! Виктор Медведчук.

Главная задача новой картины американского режиссера Оливера Стоуна под названием "Нерассказанная история Украины" — привлечь внимание к ситуации в Донбассе, а также показать всю важность установления мира в стране. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Виктор Медведчук, который принимал участие в создании ленты.По словам политика, он неоднократно общался с господином Стоуном по теме мирного урегулирования и прекращения боевых действий на юго-востоке Украины. "Он имеет огромный опыт в вопросах того, что собой представляет мир. И, как это важно, чтобы любая война заканчивалась. Потому что Стоун — сам участник Вьетнамской войны", — пояснил Медведчук.В фильме рассказывается про события, которые происходили на Украине после 2014 года и по сегодняшний день: "Хронология, комментарии и объяснения происходящего в стране"."Эта кинокартина показала, насколько важен мир. И его стратегическая задача должна быть решена для Украины, украинского Донбасса и всех граждан страны", — отметил председатель партии.Также Медведчук прокомментировал заявление Алексея Миллера о том, что с 1 января 2020 года с транзитом газа через Украину "будет весело". "Он человек с тонким чувством юмора. Но думаю на этот раз не глумился. А отображал объективную истину того, что может ожидать страну", — объяснил политик.Он считает, если договор о поставках газа и транзите его в Европу не подпишут, то это произойдет по вине украинской власти. Глава политсовета подчеркнул, что "будет весело не только Украине, но и Европе"."Сигнал от России был послан украинским и европейским властям и потребителям. После 22-го июля и до конца 2019 года еще можно исправить ту стратегическую ошибку, которую допустили украинские политики", — сказал Медведчук.По его словам, России и Украине необходимо заключить договор о продлении контракта о транзите, газотранспортном консорциуме и с газовыми операторами Евросоюза. Если "продлить соглашение о прямых поставках, то эту проблему можно решить". И того "веселья", о котором говорил Алексей Борисович можно будет избежать."При отсутствии политической воли нас действительно ждет, к сожалению, веселье. Но это веселье со слезами на глазах", — заключил он.