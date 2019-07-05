Москва предоставила временное убежище многодетной семье Грисбах, заявили в пресс-службе МВД России. Члены этой семьи стали жертвами преследования в Германии. В декабре 2015 года восемь членов семьи Грисбах с детьми от года до пяти лет приехала в Калужскую область из ФРГ по туристической визе. Они сбежали от слишком пристального внимания к себе со стороны немецких социальных служб.

Москва предоставила временное убежище многодетной семье Грисбах, заявили в пресс-службе МВД России. Члены этой семьи стали жертвами преследования в Германии. В декабре 2015 года восемь членов семьи Грисбах с детьми от года до пяти лет приехала в Калужскую область из ФРГ по туристической визе. Они сбежали от слишком пристального внимания к себе со стороны немецких социальных служб. Сотрудники соцслужбы угрожали отобрать детей у родителей из-за того, что их дети в школе не посещали уроки сексуального просвещения.За последние почти четыре года семья Грисбах неоднократно обращались в управления МВД России по Москве и по Калужской области с заявлениями о предоставлении убежища. Но из-за отсутствия подтверждений о преследовании их в Германии, на основании закона "О беженцах" от 19 февраля 1993 года, эти заявления не были удовлетворены. Правомерность принятых территориальными органами МВД России решений была подтверждена судами различных инстанций, отмечает "Интерфакс".Теперь же решение о предоставлении временного убежища в России в МВД России принято из-за необходимости урегулирования правового положения членов семьи Грисбах, а также с учетом их личных жизненных обстоятельств.3 июля 2019 года в Малоярославце в квартиру где временно проживает семья ворвались сотрудницы отделения миграционной службы городского ОМВД России. Они требовали от мигрантов регистрацию, которую им не давали. Взрослых и детей доставили в полицию, угрожая им депортацией из России. После этого скандала в дело пришлось вмешаться руководству МВД России и предоставить временное убежище семье после пяти лет мытарств.