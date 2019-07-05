Сейчас перед городом стоит задача – увеличить метро, ж/д, автодороги и увязать все в единую транспортную систему.

К 2023 году в Москве будет создана лучшая мировая транспортная система, сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас почти три четверти бюджетных вложений в строительство идут на создание транспортных объектов. Город уже поставил амбициозную задачу – увеличить метро в два раза, увеличить железную дорогу тоже почти в два раза (по сравнению с 2010 г). Следующая более амбициозная задача – увязать всю транспортную систему."За счет этого обеспеченность транспортом в Москве к 2023 году будет на первом месте в мире. Мы сделаем лучшую транспортную систему в мире, мы к этому идем уже восемь лет", - сказал Марат Хуснуллин, выступая на Moscow Urban Forum.Так, к 2023 году в Москве будет около 555 км метро и более 440 км железнодорожных линий. Общая протяженность этих линий превысит 1 тыс км, а число пересадок вырастет в два раза: с 63 до 123. Через четыре года 90% жителей столицы получат метро в шаговой доступности. К этому времени замкнется хордовое кольцо, а всего планируется построит 571 км дорог. Созданная транспортная система будет интегрирована в дорожную сеть города.Развитие транспортной сети останется главным приоритетом столицы, поэтому город не намерен снижать установленные темпы, заключил вице-мэр.Доходы Москвы от градостроительной деятельности в год составляют свыше 364 млрд рублей. Марат Хуснуллин выразил уверенность, что в будущем городу удастся сохранить этот показатель, так как в этой области сделан большой задел - реновация, транспорт, редевелопмент промзон.