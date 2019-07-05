На Ямал обрушился ураган, который сопровождался сильным дождем. Итог - сорванные крыши, поваленные деревья, поврежденные машины и затопленные улицы.

На Ямал обрушился ураган, который сопровождался сильным дождем. Итог — сорванные крыши, поваленные деревья, поврежденные машины и затопленные улицы, передает телеканал "Россия 24".Очевидцы публикуют в социальных сетях последствия разгула стихии. Больше всего не повезло Пуровскому району. В поселке Ханымей ветер разбушевался так сильно, что буквально за пару минут оставил несколько домов без кровли. Потоки воды хлынули в квартиры верхних этажей. А в Лабытнанги молния ударила в высоковольтные провода. Из-за чего город на некоторое время оказался без электричества и воды. На станции сработала защита и отключились насосы. Подсчитывают ущерб и в Ноябрьске, где шквалистый ветер с корнями вырывал деревья и ломал рекламные щиты.