Мужчину придавило краном

Мужчину придавило краномВечером 4 июля на железнодорожной станции в Муроме погиб 41-летний мастер участка производства.Как сообщают в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета, там в это время работал восстановительный поезд, и мужчина был между корпусом крана и его опорами. Опора крана сдвинулась и работника придавило. Полученные травмы оказались смертельными.Следственный комитет проводит проверку действий ответственных лиц - не нарушались ли требования охраны труда. На месте работали следователи и криминалисты, проверяются все документы.