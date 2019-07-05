Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала Россия 24 заявила, что на заседании совета директоров в июле слабые данные по росту экономики РФ заставят Банк России серьезно подумать о траектории снижения ставок и увеличении шага по их снижению.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что на заседании совета директоров в июле слабые данные по росту экономики РФ заставят Банк России "серьезно подумать" о траектории снижения ставок и увеличении шага по их снижению.Она отметила, что выбор траектории перехода к нейтральной ставке зависит от того, как развивается экономика, какие данные, какие инфляционные, дезинфляционные риски есть в настоящее время.По словам главы ЦБ, сейчас проинфляционные риски небольшие и они продолжают снижаться. Слабые данные экономики заставят серьезно подумать по поводу снижения ставок."Видимо, в июле серьезно подумать по поводу траектории снижения ставок. Исходя из этого мы будем выбирать и шаг", — сказала она, отметив, что диапазон нейтральной ставки остается на уровне 6-7%.Также Набиуллина сообщила, что ЦБ рассматривает возможность публикации прогноза ставки. По ее словам, надо правильно выбрать момент, чтобы дать правильные сигналы рынку.По ее словам, такая мера даст больше определенности субъектам рынка, но в то же время таит в себе и опасность.Как сообщалось ранее, Банк России 14 июня понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых.Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.