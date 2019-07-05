Сына Максима Галкина напугали фанаты во время прогулки по
Юрмале. Гарри не привык к чрезмерному вниманию и растерялся.
Сына Максима Галкина напугали фанаты во время прогулки по
Юрмале. Гарри не привык к чрезмерному вниманию и растерялся.
Сын Максима Галкина вместе с шоуменом, своей сестрой и Аллой
Пугачевой отдыхает в Юрмале. У звездного семейства насыщенная культурная
программа. Так, на днях они побывали на концерте шоу-балета "Тодес".
Лиза осталась с Примадонной, а Максим Галкин повел Гарри за
кулисы. Но там их неожиданно атаковала целая толпа детей – молодых
воспитанников "Тодеса" – с просьбой сфотографироваться вместе.
Гарри, несмотря на то, что растет в семье звезд, к такому
вниманию не привык – родители пока что ограждают его от всех "прелестей"
мира шоу-бизнеса. Мальчик растерялся и даже был немного испуган. Но фотосессия
завершилась благополучно, к ее концу уже улыбался. А представители
"Тодеса" позже в соцсети извинились перед шоуменом и Гарри за то, что
так неожиданно на них налетели, передает .
Напомним, что инцидент о время отъезда с родителями и сестрой в Юрмалу вызвал скандал. Примадонна выехала на своем лимузине прямо на перрон Рижском вокзала. Мнения в обществе разделились: большинство возмущается поведением певицы, тогда как некоторые считают, что народным артистам позволено больше, чем рядовым гражданам.