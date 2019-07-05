Участник группы Иванушки рассказал о трагедии, которая изменила его навсегда. Когда жизнь Кирилла Андреева висела на волоске, к нему во сне пришел покойный коллега по цеху Игорь Сорин.

Участник группы "Иванушки" рассказал о трагедии, котораяизменила его навсегда. Когда жизнь Кирилла Андреева висела на волоске, к немуво сне пришел покойный коллега по цеху Игорь Сорин.Солисту "Иванушек" поведал, что мог умереть в 30 лет. Звездуэстрады спасли врачи.По словам Кирилла Андреева, как-то в одном из питейныхзаведений он стал участником драки – заступился за родную сестру супруги. Вовремя потасовки вокалист упал и ударился головой о столбик ограждения."Очнулся я в лужи крови. Меня повезли в "Склиф". Собралсяконсилиум врачей. Сначала медики решили трепанацию не делать. Считали, чтосмогут обойтись другими способами. В одну из ночей мне приснился Игорь. Онстоял в клубе, где мы выступали. У него за ухом была сигаретка. Он смотрелконцерт. В какой-то момент он подошел ко мне и попросил закурить. Я досталзажигалку и в этот момент меня, как током отбросило от него. Я понял, чтоуходить из жизни мне еще не время", – рассказал Кирилл Андреев с студии "Судьбачеловека".С тех пор солист "Иванушек" круто изменил свою жизнь. Артистзавязал с разгульным образом жизни, отказался от алкоголя.благодарен отцу основателю коллектива –продюсеру Игорю Матвиенко, который сохранил за ним место в группе. Какое-товремя "Иванушки" пели вдвоем, привлекая к выступлениям балет.Артист признался, что после травмы и последующей трепанациинесколько лет пил лекарства от судорог. Целый годвыступал всолнечных очках, пряча глаза от яркого света софитов.