Участник группы Иванушки рассказал о трагедии, которая
изменила его навсегда. Когда жизнь Кирилла Андреева висела на волоске, к нему
во сне пришел покойный коллега по цеху Игорь Сорин.
Участник группы "Иванушки" рассказал о трагедии, которая
изменила его навсегда. Когда жизнь Кирилла Андреева висела на волоске, к нему
во сне пришел покойный коллега по цеху Игорь Сорин.
Солисту "Иванушек" поведал, что мог умереть в 30 лет. Звезду
эстрады спасли врачи.
По словам Кирилла Андреева, как-то в одном из питейных
заведений он стал участником драки – заступился за родную сестру супруги. Во
время потасовки вокалист упал и ударился головой о столбик ограждения.
"Очнулся я в лужи крови. Меня повезли в "Склиф". Собрался
консилиум врачей. Сначала медики решили трепанацию не делать. Считали, что
смогут обойтись другими способами. В одну из ночей мне приснился Игорь. Он
стоял в клубе, где мы выступали. У него за ухом была сигаретка. Он смотрел
концерт. В какой-то момент он подошел ко мне и попросил закурить. Я достал
зажигалку и в этот момент меня, как током отбросило от него. Я понял, что
уходить из жизни мне еще не время", – рассказал Кирилл Андреев с студии "Судьба
человека".
С тех пор солист "Иванушек" круто изменил свою жизнь. Артист
завязал с разгульным образом жизни, отказался от алкоголя.
благодарен отцу основателю коллектива –
продюсеру Игорю Матвиенко, который сохранил за ним место в группе. Какое-то
время "Иванушки" пели вдвоем, привлекая к выступлениям балет.
Артист признался, что после травмы и последующей трепанации
несколько лет пил лекарства от судорог. Целый годвыступал в
солнечных очках, пряча глаза от яркого света софитов.