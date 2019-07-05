В плотном графике президента России во время однодневного визита в Италию нашлось время и для частной встречи с Сильвио Берлускони. С ним Владимира Путина связывают давние дружеские отношения. Экс-премьер Италии разместил в соцсети видео, на котором запечатлено их крепкое объятие.

Накануне, 3 июля, президент России находился с однодневным официальным визитом в Италии. Владимир Путин, как сообщалось ранее, встретился с Папой Римским Франциском и провел переговоры с руководством страны.В плотном графике у главы российского государства нашлось время и для частной встречи с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, с которым Путина связывают давние дружеские отношения.Он ждал кортеж российского президента в римском аэропорту Фьюмичино "Леонардо да Винчи".В своем "Фейсбуке" Берлускони разместил текст и видео встречи с Путиным. На кадрах видно, как они при встрече крепко обнялись."Эта встреча подтвердила наши отношения взаимного уважения, дружбы и личной привязанности", — подписал это видео Сильвио Берлускони.По его словам, "крайне важно поддерживать хорошие отношения между Россией и Италией и Россией и Европой".Берлускони также сообщил, что его партия "Вперед, Италия!" продолжит добиваться "преодоления несправедливого и бесполезного механизма антироссийских санкций", передает ТАСС."И этот подход находит растущую поддержку в нашей стране и Европе", – добавил бывший итальянский премьер.В опубликованном накануне визита российского президента в Италию интервью в газете Corriere della Sera Путин назвал Берлускони "политиком мирового уровня".Глава российского государства рассказал, что с Берлускони их "связывает многолетняя дружба"."Сильвио — политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене", — говорит Путин о Берлускони и отмечает, что "его искреннее желание и стремление сохранить и преумножить потенциал между нашими странами заслуживает уважения".Президент России признался, что им не удается часто видеться, но когда они встречаются, то ни Берлускони, ни Путин никогда не позволяют себе говорить о внутренней политике.