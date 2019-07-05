Юрий Шатунов загремел в одну из столичных клиник сразу после своего гастрольного тура. Легендарный артист терпел боль и не отменял выступлений, чтобы не разочаровать своих фанатов.

Юрий Шатунов загремел в одну из столичных клиник сразу после своего гастрольного тура. Легендарный артист терпел боль и не отменял выступлений, чтобы не разочаровать своих фанатов.Едва гастроли подошли к концу, Юрий шатунов немедленно обратился в одну из московских клиник. После того, как артиста осмотрели медики, ему был поставлен неутешительный диагноз и началась подготовка к срочной операции. О состоянии легендарного исполнителя рассказал его представитель Аркадий Кудряшов."Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи", – приводит слова помощника Юрия Шатунова . Операция прошла утром 4 июля. К счастью, все закончилось благополучно. "Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо. В больнице Юрий, по прогнозам врачей, пробудет еще неделю", – сообщил директор артиста.Однако мытарства Юрия Шатунова на этом, к сожалению, не закончились. Артисту предстоит обратиться в другую клинику, чтобы удалить злосчастный зуб, с которого началось воспаление. "Слава Богу, что все сделали вовремя, спасибо врачам", – поблагодарил медиков Аркадий Кудряшов.Юрию Шатунову некогда болеть. Его график расписан на год вперед: уже в октябре звезда группы "Ласковый май" отправляется в новый гастрольный тур. Говорят, гонорары у Юрия Шатунова довольно высокие. "Цифра 30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие – это очень серьезный гонорар, уровня хороших востребованных артистов", – рассказал музыкальный критик Алексей Остудин.