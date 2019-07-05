Разгонный блок Фрегат вывел на высоту 830 километров новейший российский метеоспутник Метеор-М. Ракета-носитель Союз стартовала с космодрома Восточный 5 июля. Дополнительная нагрузка – 32 микроспутника, принадлежащие США, Финляндии, Великобритании, Германии и ряду других стран. Фрегат выведет их после Метеора-М на три разных орбиты.

Разгонный блок "Фрегат" вывел на высоту 830 километров новейший российский метеоспутник "Метеор-М", сообщает телеканал "Россия 24".Напомним, ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Восточный 5 июля. Дополнительная нагрузка – 32 микроспутника, принадлежащие США, Финляндии, Великобритании, Германии и ряду других стран. "Фрегат" выведет их после "Метеора-М" на три разных орбиты.Новый спутник предназначен для гидрометеорологических исследований Земли. Он может фотографировать движение облаков, разливы рек, таяние снега и льда, следить за озоновым слоем.