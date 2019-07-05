Главный тренер московского Спартака Олег Кононов заявил, что принял решение отменить выборы капитана команды, которые практиковались в прошлые годы в клубе. Перед предстоящим сезоном наставник красно-белых сам назначит спартаковского вожака.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов заявил, что принял решение отменить выборы капитана команды, которые практиковались в прошлые годы в клубе. Перед предстоящим сезоном наставник красно-белых сам назначит спартаковского вожака."Кто будет капитаном "Спартака"? Выборов еще не было и не будет. Я буду сам назначать", – приводит слова Кононова Чемпионат.com.Напомним, что перед прошлым чемпионатом спартаковцы выбрали капитаном Дениса Глушакова. После перевода полузащитника красно-белых в дубль капитанская повязка перешла к Георгию Джикии.