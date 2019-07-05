В Сети появилось фото, глядя на которое складывается ощущение, что молодой мужчина будто бы парит в воздухе. И даже после объяснения, почему так кажется, некоторые пользователи продолжают видеть, что он левитирует.

Очередная оптическая иллюзия образовалась на фото, опубликованном на сайте Reddit. Глядя на него, складывается ощущение, что молодой мужчина будто бы парит в воздухе.На самом деле человек просто стоит на асфальте, а такой эффект создает небольшой наклон и тень у его ног.Однако даже после разъяснения причины такого эффекта далеко не все пользователи смогли отвязаться от ощущения, будто мужчина на снимке "левитирует".