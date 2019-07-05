Раньше в комиссионных магазинах продавались вещи, привезенные из-за границы

Раньше в комиссионных магазинах продавались вещи, привезенные из-за границы. Это дефицитные, запрещенные товары, которые далеко не каждый человек мог себе позволить. Они привлекали покупателей, и с тех времен подобные торговые точки кажутся нам чем-то фантастическим, необычным. Сегодня, конечно, каждый может приобрести что-нибудь из-за рубежа, но эти магазины до сих пор существуют. Они пользуются большим уважением среди любителей экономить.

Современный магазин комиссионных товаров предлагает очень широкий ассортимент продукции. Можно очень долго перечислять, что реально там приобрести. Это может быть бытовая техника или электроника, включая совсем новые или раритетные, эксклюзивные модели. Нередко в таких торговых точках представляют и мебель – причем, она полностью соответствует всем актуальным и не актуальным эстетическим запросам.

Какие товары принимаются на продажу

Как уже стало понятно, сдать на комиссию можно практически все, что угодно. Главное, чтобы вещь была в очень хорошем, почти новом, или просто хорошем состоянии. Одежду нужно предварительно погладить и постирать, удалить пятна, пришить оторванные пуговицы. Техника должна обязательно быть рабочей. Кроме того, в комиссионных магазинах может даже предоставляться пару месяцев гарантии на оборудование.

Когда вещь принимается на комиссию, торговая точка предоставляет владельцу чек. С ним можно забрать свой лот назад в любое время, не оплачивая издержки. Конечно, только в том случае, если он еще не продался.

Как работают комиссионные магазины

Комиссионки нельзя отождествлять с обычными магазинами. Обычно у него уже есть свой, устоявшийся и сформировавшийся круг клиентов. То же самое можно сказать и о продавцах. Нередко представители этих торговых точек ведут своеобразные книги, где записывают пожелания покупателей. При сдаче товара важно учитывать его сезонность. Например, спрос на кондиционеры больше летом. С началом зимы более актуальны обогреватели, тепловентиляторы.

После приема продукта он выставляется на продажу. Если проходит какое-то количество дней, а покупателя нет, делается скидка. Стоимость постепенно снижается, в зависимости от времени, которое вещь находится на прилавке. После продажи владелец получает свои деньги, как правило, в течение 3 дней.

Ознакомиться с ассортиментом можно и в интернет-магазинах, ломбардах, таких, как КошелёкЪ.