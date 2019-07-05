Власти Нидерландов сделали сенсационное заявление. Они не будут принимать следующий песенный конкурс Евровидение в столице страны – Амстердаме.

Власти Нидерландов сделали сенсационное заявление. Они не будут принимать следующийпесенный конкурс "Евровидение" в столице страны – Амстердаме.Какизвестно, победителем "Евровидения – 2019" был признан голландский исполнительДункан Лоуренс. Поэтому международный музыкальный конкурс должен пройти вследующем году в Нидерландах.Однако 5июля власти Амстердама заявили, что не примут у себя участников "Евровидения", сообщает Metro. Дело в том,что концертный зал Ziggo Dome, где должны были пройти концерты, взапланированные для конкурса дни будет занят.МэрАмстердама Фемке Халсема заявила, что зал уже забронировали ранее. Причем,площадка будет занята за восемь недель до предполагаемой даты "Евровидения". Послетого, как Амстердам плюнул на "Евровидение" с высокой колокольни, власти странырешают,в каком городе провести песенный конкурс – Роттердаме, Утрехте, Ден Боше,Арнхеме или Маастрихте. Победителя объявят в августе.Напомним, прошло в Тель-Авиве. ПредставительРоссии Сергей Лазарев со своей песней Scream занял третье место. "Для меня очень важно было выступить хорошо.Так, чтобы это было достойно, показать себя с другой стороны. Я все эти задачивыполнил… Россию не подвел, так что все хорошо", – ранее прокомментировалпевец свой результат.Второе место на занял итальянский певец Мамуд. Трансляциюконкурса посмотрели 182 миллиона человек.