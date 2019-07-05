Певец пробует свои силы в кино. Егор Крид признался, что полюбил партнершу по фильму.

Певец пробует свои силы в кино. Егор Крид признался, чтополюбил партнершу по фильму.Артист участвует в съемках картины "(Не)идеальный мужчина".Звезде досталась одна из главных ролей. Для Егора Крида эта работа станетдебютом в кино.Отметим, что из-за съемок артист чуть неугодил в скандал. В Сеть просочились снимки с площадки, которыймногие поклонники восприняли всерьез. На опубликованных фото Егор Крид целует актрису Юлию Александрову, которая, к слову, замужем и воспитывает ребенка. Интернет-обывателивозмутились было, однако позже выяснилось, что актриса и певец изображаютстрасть на камеру.В интервью порталу Егор Крид отметил, что насъемках "(Не)идеального мужчины" были не только поцелуи. По словам певца, вкартине есть пикантные сцены с его участием."Да, мы их (постельные сцены – прим. ред.) уже все сняли. Мыс этого начали фильм. Это было наше первое знакомство. Юля безумно крутая италантливая актриса. Мне повезло с партнером, она охренительно играет. Я прямочень сильно ее полюбил за эти дни", – рассказал Егор.Отметим, что фанатысмогут оценить кинодебюттолько в следующем году. Однако, по словам самого певца, продюсеры картины имочень довольны."Мне здесь неприходится играть что-то очень сложное и драматичное. Я никогда не будуобесценивать актерскую работу, но эта роль мне очень близка, поэтому даетсялегко", – говорит .