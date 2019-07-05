Певец пробует свои силы в кино. Егор Крид признался, что
полюбил партнершу по фильму.
Певец пробует свои силы в кино. Егор Крид признался, что
полюбил партнершу по фильму.
Артист участвует в съемках картины "(Не)идеальный мужчина".
Звезде досталась одна из главных ролей. Для Егора Крида эта работа станет
дебютом в кино.
Отметим, что из-за съемок артист чуть не
угодил в скандал. В Сеть просочились снимки с площадки, который
многие поклонники восприняли всерьез. На опубликованных фото Егор Крид целует актрису Юлию Александрову, которая, к слову, замужем и воспитывает ребенка. Интернет-обыватели
возмутились было, однако позже выяснилось, что актриса и певец изображают
страсть на камеру.
В интервью порталу Егор Крид отметил, что на
съемках "(Не)идеального мужчины" были не только поцелуи. По словам певца, в
картине есть пикантные сцены с его участием.
"Да, мы их (постельные сцены – прим. ред.) уже все сняли. Мы
с этого начали фильм. Это было наше первое знакомство. Юля безумно крутая и
талантливая актриса. Мне повезло с партнером, она охренительно играет. Я прям
очень сильно ее полюбил за эти дни", – рассказал Егор.
Отметим, что фанаты
смогут оценить кинодебют
только в следующем году. Однако, по словам самого певца, продюсеры картины им
очень довольны.
"Мне здесь не
приходится играть что-то очень сложное и драматичное. Я никогда не буду
обесценивать актерскую работу, но эта роль мне очень близка, поэтому дается
легко", – говорит .