Ученые утверждают, что планета Земля под угрозой. Они тщательно следят за ситуацией.

Ученые утверждают, что планета Земля под угрозой. Они тщательно следят за ситуацией.В сторону Земли с разрушительной силой несется огромный астероид Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. По прогнозам он может врезаться в планету конце текущего года.По данным портала Express, его диаметр составляет 340 метров. А вес, в свою очередь, 55 миллирдов килограммов.По предварительным сведениям, в случае столкновения астероид влетит с бешеной скоростью. Ученые отмечают, что она составит более 20 километров в секунду.Уже известна дата, когда он пролетит мимо нашей планеты. Это случится 3 октября 2019 года.Напомним, накануне стало известно, что один из астероидов получит имя героя-космонавта Валерия Быковского, который скончался в марте 2019 года. Как писали ранее "", его называли вторым после Гагарина, а легендарная Валентина Терешкова – своим космическим братом.