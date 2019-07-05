В предстоящие выходные балтийский циклон принесет дожди на Русскую равнину. Сумма осадков может составить 15-20 мм. В Москве пройдет дождь, временами сильный, будет прохладно: днем +15, +17, ночью +10, +13.

В предстоящие выходные балтийский циклон принесет дожди на Русскую равнину. Сумма осадков может составить 15-20 мм.По прогнозам синоптиков, в Москве пройдет дождь, временами сильный, прохладно: днем +15, +17, ночью +10, +13. В Санкт-Петербурге будет облачно, временами дождь, днем +16, +18.На Русском Севере без существенных осадков обойдется только в Заполярье. В Мурманске +11, +13, в Нарьян-Маре в субботу около +20, в воскресенье похолодает до +10. В Архангельске, Петрозаводске и Вологде +16, +19, дождливо.В Черноземье в субботу ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. В Курске, Белгороде и Липецке в субботу около +20, в воскресенье +22, +24.На Верхней и Средней Волге будет облачно и дождливо, в Нижнем Поволжье Ђ солнечно и тепло. В Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе +16, +19, дождь. В Саратове и Волгограде без осадков, +23, +26.На Юге солнечно и жарко, кратковременные грозовые ливни пройдут только в горах. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе +32, +35. В Сочи, Нальчике и Владикавказе +24, +27, гроза.На Урале сохранится преимущественно облачная, прохладная погода с кратковременными дождями. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени +19, +21.В Западной Сибири дождливо, местами пройдут послеполуденные кратковременные дожди. В Омске +21, +23, в Новосибирске и Томске +23, +25.На юге Дальнего Востока, на фоне пониженного атмосферного давления, местами пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке +13, +16, в Хабаровске в +27, +29, осадков не ожидается.