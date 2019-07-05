В подъезде дома на Тайнинской улице на мужчину напал неизвестный, начал душить, а затем похитил личное имущество и денежные средства...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Лосиноостровский задержали 24-летнего приезжего по подозрению в разбое.Во время патрулирования территории к сотрудникам полиции обратился мужчина. Он сообщил о том, что в подъезде дома на Тайнинской улице на него напал неизвестный, начал душить, похитил личное имущество и денежные средства, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый приезжий, работавший охранником в одной из частных организаций столицы. Похищенное изъято.По данному факту следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29