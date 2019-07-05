В отношении двух жителей Меленок возбуждены уголовные дела, четверо муромчан в ближайшее время предстанут перед судом.

В середине июня текущего года экипажем ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району, находившемуся на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль «ВАЗ-21053» под управлением 53-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено показаниями специального прибора.Несколькими днями позже инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-21093» под управлением 21-летнего местного жителя, который, увидев сотрудников полиции пытался скрыться, но был задержан. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.В ходе проверок было установлено, что ранее оба автолюбителя уже привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.Группой дознания ОМВД России по Меленковскому району в отношении местных жителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.В июне текущего года дознавателями МО МВД России «Муромский» направлены в суд четыре уголовных дела в отношении водителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей.Автомобили и скутер под управлением местных жителей 38, 50, 28 и 44 лет были остановлены сотрудниками полиции в городе Муроме весной текущего года. Каждый из водителей сел за руль транспортного средства, употребив спиртное. Дальнейшие проверки показали, что ранее все нарушители уже привлекались к административной ответственности.Санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.